إعلان

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بعرب العليقات بالقليوبية -صور

03:23 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تصادم سيارة نقل ثقيل و ميكروباص (1)
  • عرض 3 صورة
    تصادم سيارة نقل ثقيل و ميكروباص (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة عرب العليقات الواقعة فى نطاق دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارة نقل ثقيل وأخرى ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى شبين القناطر لتلقي العلاج.

وتمكن رجال مرور القليوبية من رفع وتجنيب السيارتين وإعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المواطنين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل ثقيل "تريلا" وأخرى ميكروباص، بمنطقة عرب العليقات.

انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم عرب العليقات القليوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة