إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بعرب العليقات بالقليوبية -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة عرب العليقات الواقعة فى نطاق دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارة نقل ثقيل وأخرى ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى شبين القناطر لتلقي العلاج.

وتمكن رجال مرور القليوبية من رفع وتجنيب السيارتين وإعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المواطنين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل ثقيل "تريلا" وأخرى ميكروباص، بمنطقة عرب العليقات.

انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.