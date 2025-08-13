إعلان

إصابة إمام مسجد أثناء توجهه لصلاة الفجر بالعلمين.. والأوقاف: سائق مخمور وراء الحادث

03:13 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

الإمام المصاب

محافظات - مصراوي:

كشف الشيخ حسن عبد البصير عرفه وكيل وزارة أوقاف مطروح، تعرض إمام وخطيب بإدارة العلمين لحادث أليم، أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر.

وقال عبد البصير فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مرفقة صورة الإمام المصاب: "فضيلة الشيخ عبد الرحمن سعيد محمد إدارة العلمين أثناء تحركه لصلاة الفجر بمسجده ليؤم المصلين، من سيارة يقودها سائق لا مسؤول ومعه مجموعة شباب غلب عليهم السكر والعربدة".

وتابع وكيل أوقاف مطروح: "نسأل الله لإمامنا الفاضل الشفاء، ولشبابنا الهداية، واحترام الإنسانية، ولأولياء الأمور حسن التربية، وتعليم الأبناء المسؤولية، ولعدالتنا أن تكون صارمة وناجزة لمن يستهين بحياة الناس".

الإمام المصاب

إصابة إمام مسجد صلاة الفجر بالعلمين سائق مخمور
