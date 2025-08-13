بالصور- بدء تفعيل العلاج الإشعاعي لأول مرة بمستشفيات جامعة المنيا

المنيا- جمال محمد:

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، وحدة العلاج الإشعاعي بمستشفى الأورام الجامعي، لتكون الأولى من نوعها داخل الجامعة، وأحد أبرز المشروعات الطبية الرائدة بالمحافظة، ولبنة جديدة ضمن كبرى مستشفيات الأورام في مصر.

شهد الافتتاح الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور حسام شوقي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة أماني صابر جرجس، رئيس وحدة علاج الأورام، والدكتور أحمد مصطفى عبد العزيز، مدير مستشفى الأورام، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة والإدارية بالمستشفى.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن المشروع يمثل نقلة نوعية في خدمات علاج الأورام المقدمة لأبناء محافظات الصعيد، إذ يعزز من قدرة المنظومة الصحية المحلية على تقديم رعاية متخصصة وعالية الجودة، بعد أن كان الاعتماد الكلى على جهاز واحد فقط تابع لوزارة الصحة بمعهد الأورام.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن افتتاح وحدة العلاج الإشعاعي يُعد خطوة تمهيدية قبل اكتمال المستشفى بشكل نهائي، ويهدف إلى توفير خدمات علاجية متقدمة في مجال علاج وجراحة الأورام استجابةً للاحتياجات العاجلة للإقليم. وأضاف أن المستشفى سيبدأ في استقبال أول عشر حالات مرضية لتلقي العلاج باستخدام أحدث أجهزة العلاج الإشعاعي على مستوى صعيد مصر، بعد الانتهاء من جميع التجهيزات الهندسية والفنية والطبية اللازمة للتشغيل ويُشرف على تشغيله كوادر طبية متخصصة ومدرَّبة على أعلى مستوى، تضم نحو 30 أستاذًا واستشاريًا متخصصًا.

وأعرب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن خالص شكره وتقديره لجامعة المنيا وقيادتها وفريق العمل بمستشفى الأورام الجامعي على هذا الإنجاز الطبي الكبير، مؤكدًا أن افتتاح وحدة العلاج الإشعاعي يمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة، ويُجسّد التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة لخدمة أبناء الصعيد، مشيدًا بجهود الجامعة في توفير أحدث التقنيات العلاجية بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، ، وبالدور الوطني للجامعة في دعم المنظومة الصحية وخدمة أبناء الصعيد.

ويضم مبنى مستشفى علاج الأورام، المقام على مساحة إجمالية تبلغ 2136 مترًا مربعًا، مجموعة متكاملة من الوحدات والخدمات الطبية المتقدمة، تشمل: وحدة العلاج الإشعاعي، ووحدة المسح الذري، والعيادات الخارجية، إضافةً إلى خدمات ملحقة مثل غرف انتظار المرضى وغرف تجهيز ما قبل الجلسات الإشعاعية.

كما يحتوي المبنى على وحدة العلاج الكيماوي، ومعمل تحاليل الأنسجة، ومعامل لتحاليل عينات النخاع، إلى جانب مكاتب أعضاء هيئة التدريس وقاعات للتدريس والسمينار، فضلاً عن أماكن مخصصة لانتظار المرضى.

ويضم المبنى أيضًا ثلاث وحدات للتمريض (رجال – سيدات – أطفال)، وعنابر للمرضى، وغرف إقامة وعزل، بالإضافة إلى غرف للعناية الفائقة والمتوسطة، وإقامة للحالات الحرجة، وأجهزة للأشعة المقطعية وغرف كشف، وغرف لجهاز المعجل الخطي، إلى جانب غرف عمليات متكاملة