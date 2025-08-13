بني سويف - حمدي سليمان:

تحول مشهد تناول وجبة فول مدمس بسيطة إلى مأساة حقيقية، بعد أن تسبب فول معلب فاسد في وفاة سائق وإصابة اثنين آخرين بحالة تسمم حاد.

تلقى مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة "وسيم.ن.ل"، 42 عامًا، إلى المستشفى التخصصي، كما وصل معه اثنان من أصدقائه، هما "مينا.ع.ل"، 32 عامًا، و"تامر.ع.ح"، 38 عامًا، يعانيان من مغص وقيء شديدين، إثر اشتباه في تسمم غذائي.

كشفت التحريات الأولية، أن الضحايا هم سائقو سيارات نقل ثقيل، وأثناء توقفهم بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، تناولوا وجبة فول مدمس معلبة، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تسببت هذه الوجبة في وفاة "وسيم" بعد تعرضه لحالة تسمم حاد، فيما أصيب صديقاه بحالة إعياء شديدة.

وجرى إيداع جثة المتوفى في مشرحة المستشفى، فيما يتلقى المصابان العلاج اللازم في قسم الاستقبال، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.