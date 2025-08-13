مياه تخرج من باطن الأرض.. تطور جديد في لغز "بلوك 8" بالإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

يواصل حي المنتزه أول بالإسكندرية بالتنسيق مع عدة جهات جهوده لتحديد أسباب خروج مياه من باطن الأرض داخل الشقق السكنية ببلوك 8 بمنطقة دربالة، ما يهدد السلامة الإنشائية للعقارات.

كانت غرفة عمليات حي المنتزه أول تلقت شكوى واستغاثة من الأهالي بشارع ابن عقيل بمنطقة دربالة، لوجود مياه تخرج من باطن الأرض داخل البلوكات "بلوك 8" بشكل غير مسبوق.

وفي تطور جديد، استعان الحي بأستاذ من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لتحليل عينات من المياه التي تخرج من باطن الأرض، لتحديد مصدرها، وذلك بتواجد ممثلي مديرية الطرق وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضحت المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي، أنه يجري كسح وشفط المياه أول بأول من أسفل البلوك بمنطقة دربالة، حرصًا على سلامة المواطنين والمرافق العامة وشبكة الطرق.