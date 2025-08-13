محافظات - مصراوي:

خيم الحزن على قرية أبو النرش في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حيث تحولت الاستعدادات لحفل زفاف كان من المقرر أن يملأ الأجواء بالفرح، إلى مأتم ضخم.

فارقت العروس رحمة السيد محمد عاشور الحياة بشكل مفاجئ، قبل أيام قليلة من موعد زفافها، لتترك وراءها قلوبًا مفطورة ودموعًا لا تتوقف.

لم يكد يمر على "رحمة" سوى ساعات قليلة منذ عودتها من صالون التجميل الذي ذهبت إليه استعدادًا لليوم المنتظر، حتى داهمتها سكتة قلبية مفاجئة، أنهت حياتها في لحظة واحدة، وحولت أحلامها إلى كابوس مرير.

"كانت في منتهى السعادة، عيونها كانت تلمع بالفرح وهي تحكي عن تجهيزات الفرح وفستان الزفاف"، هكذا وصفت إحدى جاراتها، مضيفة بصوت يرتعش: "لم نكن نتخيل أن الفستان الأبيض الذي كانت تحلم بارتدائه، سيكون كفنها".

الصدمة كانت أكبر من أن تستوعبها العائلة والأصدقاء، حيث كانت الأم تجهز منزل الزوجية، والأب ينهي الترتيبات الأخيرة، فيما كان العريس يستعد لاستقبال شريكة حياته بفارغ الصبر، لكن القدر كان له كلمة أخرى، حوّل الفرح إلى حزن، والموسيقى إلى صمت، والزينة إلى حداد.

وتجمّع الأهالي في المسجد الكبير بالقرية، حيث أتمت الأسرة تصاريح دفن الفقيدة، تمهيدًا لتشييع جثمانها في موكب جنائزي مهيب، كانت الدموع هي اللغة الوحيدة التي يتحدث بها الجميع، بينما كان كل واحد منهم يتذكر ضحكة "رحمة" الدافئة، وحلمها الذي لم يكتمل.