الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع، مساء اليوم الثلاثاء، داخل مطعم بفندق شهير على طريق الكورنيش بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، وذلك دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد ببلاغ بنشوب حريق بمنشأة فندقية على طريق الكورنيش بمنطقة سيدي بشر، نطاق حي المنتزه أول.

انتقلت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتبين من الفحص اندلاع حريق بجهاز تكييف داخل مطعم بالفندق المشار إليه بنطاق حي المنتزه أول.

جرى السيطرة على النيران وإخماد الحريق ومنع امتداده وذلك دون حدوث إصابات، فيما يجرى حصر التلفيات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على جهات التحقيق.