قنا- عبدالرحمن القرشي:

نجح فريق طبي بمستشفى قنا العام في تطبيق تقنية جراحية متطورة، هي “تطويق الشريان الرحمي”، لإنقاذ سيدة تبلغ من العمر 33 عامًا، كانت تعاني من نزيف مهبلي شديد، نتيجة إصابتها بمشيمة متقدمة وملتصقة بجدار الرحم، من الدرجة عالية الخطورة، وهي من أدق وأصعب الحالات في مجال النساء والتوليد.

وجرى تنفيذ هذه التقنية، بطريقة جراحية مفتوحة، حيث تُعد من أحدث الأساليب التحفظية، للسيطرة على النزيف الحاد أثناء الولادة القيصرية، مع الحفاظ على الرحم وتجنب استئصاله، مما يمنح المريضة فرصة للاحتفاظ بقدرتها على الإنجاب مستقبلًا.

وتعتمد التقنية على عزل الشريان الرحمي، وتطويقه بدقة، للحد من تدفق الدم، وهو ما يتطلب خبرة ومهارة عالية، من الفريق الطبي.

وأكد الدكتور محمد الديب، أن هذا النجاح يعكس الجاهزية العالية، والكفاءة الكبيرة للكوادر الطبية بالمستشفى، في التعامل مع أكثر الحالات خطورة، مشيرًا إلى أن تقنية تطويق الشريان الرحمي، تمثل إضافة نوعية للخدمات الطبية، لما تحققه من نسب أمان مرتفعة، ونتائج مبهرة في الحفاظ على حياة المريضة ورحمها.

وأوضح الدكتور عبد العزيز طايع، أن هذه التقنية تُعد من أبرز التطورات في جراحات النساء والتوليد، خاصة في التعامل مع المشيمة الملتصقة، من الدرجات عالية الخطورة، مؤكدًا أن تطبيقها بنجاح في مستشفى قنا العام، يعكس حجم التطوير والدعم، الذي تحظى به المنظومة الصحية بالمحافظة.