محافظ سوهاج يتفقد مشروعات تطوير الممشى السياحي والميادين العامة -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد

تفقد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، خلال جولة ميدانية مسائية لتفقد عدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بنطاق حي شرق وحي غرب سوهاج، وذلك بحضور فريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلي لطفي رئيس حي شرق، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل مديرية الإسكان، وأسامة المصري مدير إدارة السياحة بالمحافظة، ووحدة التنسيق الحضري بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

استهل المحافظ جولته بتفقد مقترح إنشاء نافورة مياه في تقاطع مستشفى اليوم الواحد ومساكن العرائس، موجهاً بتركيب مقاعد لجلوس المواطنين حول الموقع ليكون متنفساً لهم، كما وجه بإعداد مقترح لجدارية تجميلية أمام المستشفى العسكري بالتنسيق مع المستشار العسكري للمحافظة.

وتابع المحافظ جولته بزيارة مدخل الممشى السياحي بحي غرب، حيث وجه بإنشاء “خرطوشتين” على جانبي المدخل بما يتماشى مع الهوية البصرية للمحافظة، مع تقديم مقترح لتنظيم ساحة انتظار سيارات، وشدد على استلام الموقع نهاية الشهر الجاري.

كما تفقد أعمال التطوير بالممشى السياحي البالغ طوله 250 متراً، والذي سيشمل إقامة مسلات وأعمدة ديكورية وبرجولات خشبية، ثم توجه إلى المرسى السياحي موجهاً بتحديد موعد استلامه الأسبوع المقبل، على أن يتم إعداد كراسة الشروط والمواصفات لطرحه عقب الاستلام، ليضم بازاراً سياحياً للمنتجات التراثية والحرف اليدوية والأنشطة الجاذبة للسياح، بالإضافة إلى إعداد تصور لجراج أسفل البايكات لتخفيف الازدحام المروري.

وشملت الجولة تفقد أعمال النظافة بمنطقة “سيتي” ورفع المخلفات، ومتابعة أعمال رصف الإنترلوك بشارع الزهراء بحي شرق، حيث تم بدء التنفيذ الفعلي لأعمال الرصف.

وأكد محافظ سوهاج خلال الجولة على سرعة الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق المردود الإيجابي على المظهر الحضاري والخدمات المقدمة للمواطنين.