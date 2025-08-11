المشدد 7 أعوام لمدان بهتك عرض طفلة في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" في كفر الشيخ، حضوريًا بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 7 أعوام عما أسند إليه بهتك عرض طفلة، وفي الدعوى المدنية بإحالة أوراق الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي، وأحمد مصطفى قنديل، ومصطفى جلال عامر، وسكرتارية أحمد الميداني، وذلك في أحداث القضية رقم 6550 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 876 لسنة 2025 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ أحال المدعو "غالي.ح.م.م.ع.ش"، 45 عامًا، ويقيم بمركز مطوبس إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمتهم عما أسند إليه لأنه في يوم 7 مارس 2025 بدائرة مركز شرطة مطوبس هتك عرض طفلة عمر 11 عامًا بالقوة والتهديد بأن لامست يده أماكن العفة وما إن استجارت منه صىراخًا كمم فاها وزجرها بأن تعدى عليها بالضرب