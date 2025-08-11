إعلان

حادث مأساوي بالمنوفية.. مصرع شاب بعد اصطدام دراجته بسيارة نقل (صور)

03:36 م الإثنين 11 أغسطس 2025
    مصرع شاب
المنوفية - أحمد الباهي:

خيمت حالة من الحزن بين أهالي قرية هورين التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، عقب وفاة شاب جراء حادث تصادم مأساوي على طريق بركة السبع شبين.

وتلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع العام يفيد بوصول شاب مُصاب في حادث تصادم يُدعى "محمد.س.ل" 36 عامًا، إدعاء حادث تصادم أثناء قيادته دراجة نارية واصطدامه بسيارة نقل ثقيل.

ورغم محاولات إسعافه بطوارئ المستشفى، إلا أن حالته تدهورت سريعًا ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وتستعد قرية هورين مسقط رأس الشاب، لتشييع جثمانه فور انتهاء تصريح الدفن.

المنوفية مصرع شاب قرية هورين مركز بركة السبع
