مصدر بآثار الأقصر يكشف سبب حريق كافتيريا وادي الملوك: لم يؤثر على استقبال الزوار

03:35 م الإثنين 11 أغسطس 2025

حريق كافتيريا وادي الملوك

الأقصر - محمد محروس:

قال مصدر مسؤول بمنطقة آثار الأقصر، إن حركة الزيارة في منطقة وادي الملوك بالبر الغربي تسير بشكل طبيعي اليوم، دون أي تأثر بالحريق الذي نشب الليلة الماضية في الكافيتريا التابعة للمنطقة، مؤكدًا أن جميع المقابر والمباني الأثرية سليمة وآمنة تمامًا، وأن الأجواء بالمنطقة "هادئة ومستقرة" وتستقبل الزائرين من مختلف الجنسيات.

وأضاف المصدر أن الحريق، الذي وقع نتيجة ماس كهربائي، تمت السيطرة عليه في وقت قياسي بواسطة قوات الحماية المدنية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الآثار، لافتًا إلى أن وزارة السياحة والآثار اتخذت كافة الإجراءات الوقائية لحماية المنطقة فور اندلاع الحريق.

وأشار إلى أن التنسيق جار مع محافظة الأقصر لإزالة أي مخلفات ناتجة عن الحريق وإعادة الموقع إلى حالته الطبيعية، مشددًا على أن وادي الملوك يواصل استقبال الأفواج السياحية كأحد أبرز المقاصد الأثرية في العالم، وسط متابعة دقيقة لضمان سلامة الزوار والآثار.

حريق كافتيريا وادي الملوك الأقصر المباني الأثرية ماس كهربائي
