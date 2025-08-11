780 ألف فدان مساحات منزرعة.. الوادي الجديد تعلن إنجازات الموسم الزراعي

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، في فعاليات المؤتمر الزراعي "تقنية النبضات الرنينية الحيوية الخضراء للكشف ومكافحة الآفات الزراعية"، الذي استضافته محافظة البحيرة.

جاء ذلك بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، واللواء محمد السيد نائب رئيس الهيئة الهندسية، وعدد من المحافظين، وخبراء وباحثين، ووفود عربية من كبار المستثمرين في القطاع الزراعي.

وشهد المؤتمر استعراض أحدث التقنيات البحثية والتطبيقية لمواجهة الآفات، وتبادل الرؤى حول تعزيز الأمن الغذائي، ودعم خطط التنمية الزراعية المستدامة.

وأكد الزملوط في كلمته أن المحافظة حققت خطوات متقدمة في مجال الاستصلاح الزراعي، حيث ارتفعت المساحة المنزرعة إلى 780 ألف فدان خلال موسم 2024/2025، كما وصل عدد أشجار النخيل إلى 4.8 مليون نخلة، مشيرًا إلى نجاح المبادرة التي أطلقتها المحافظة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، والتي أسهمت في الحد من انتشار الإصابة وخفض معدلاتها على مستوى المراكز.

واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على أهمية توسيع تطبيق التكنولوجيا الخضراء في الزراعة، ودعم الأبحاث التطبيقية، وتعزيز الشراكات بين المحافظات والمراكز البحثية والقطاع الخاص، مع وضع رؤية مستقبلية لتعميم الحلول المبتكرة لمكافحة الآفات على نطاق أوسع، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.