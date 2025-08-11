زراعة أنواع جديدة.. محافظ الإسكندرية يكشف مصير أشجار أبو قير-صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، حرص المحافظة على الحفاظ على الأشجار القائمة ضمن نطاق أعمال توسعة طريق الحرية "أبو قير".

وأشار المحافظ في بيان، اليوم الاثنين، إلى أنه وجه بحماية البيئة والحفاظ على الهوية البصرية للمدينة أثناء تنفيذ المشروعات التنموية.

وأوضح أنه يجري نقل أشجار شارع أبو قير بطرق علمية متطورة تشمل قلع الأشجار بالمجموع الجذري الكامل، ونقلها إلى مشتل الإدارة المركزية للحدائق للحفاظ عليها وإعادة زراعتها في مواقع مناسبة لاحقًا.

ولفت إلى اتخاذ إجراءات استثنائية محدودة في بعض الحالات التي يصعب فيها النقل بطرقها التقليدية، مع الحرص الشديد على تقليل التأثير البيئي.

وأضاف أن خطة التشجير شملت استبدال الأشجار المتضررة بزراعة أنواع جديدة مناسبة مثل الجاكراندا والبونسيانا والبلتفورم، إضافة إلى نباتات عطرية في الجزر الوسطية، فيما تم اختيار أشجار لا تعيق حركة المشاة على جانبي الطريق للحفاظ على المظهر الحضاري المتناسق مع الهوية البصرية للمحافظة.

يشار إلى بدء مشروع توسعة شارع أبو قير، الذي يضيف أربع حارات مرورية جديدة ليصل إجمالي عدد الحارات إلى ثمانية، بهدف تحسين السيولة المرورية في مناطق سيدي جابر وسموحة، الأكثر تكدسًا في الإسكندرية.