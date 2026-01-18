رئيسة وزراء الدنمارك: أوروبا لن تستسلم لترامب في جرينلاند

كوبنهاجن - (د ب أ)

انتقدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن اليوم الأحد بشدة تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة في إطار الخلاف حول جرينلاند، مؤكدة أن أوروبا لن ترضخ للضغط.

وقالت فريدريكسن في تصريحات لوكالة الأنباء الدنماركية (ريتزاو) "لسنا الطرف الذي يسعى إلى هذا الصراع"، مضيفة أنها ترحب بإشارات مماثلة صدرت عن دول أوروبية أخرى.

وأضافت: "لا يمكن ابتزاز أوروبا".

وكان ترامب قد صعد المواجهة بشأن الجزيرة القطبية، التي قال إنه يريد إخضاعها للسيطرة الأمريكية، من خلال التهديد بفرض رسوم جمركية أعلى على مجموعة من المنتجات، ستظل سارية إلى أن يتم بيع جرينلاند للولايات المتحدة.

يشار إلى أن جرينلاند تعد جزءا من مملكة الدنمارك، وبالتالي فإنها عضو أيضا في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالت فريدريكسن: "تتلقى مملكة الدنمارك دعما كبيرا. وفي الوقت نفسه، يتضح أكثر فأكثر أن هذه القضية تتجاوز حدودنا بكثير".

وردا على ترامب، قالت ألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والنرويج والسويد وبريطانيا في بيان مشترك إن "التهديد بفرض رسوم جمركية يقوض العلاقات العابرة للمحيط الأطلسي وينطوي على مخاطر تصعيد".

وأضافت: "بصفتنا حلفاء في منظمة حلف الناتو، نحن ملتزمون بتعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي، وهذا يمثل مصلحة مشتركة لضفتي الأطلسي".

وأوضح البيان أن مناورة "أركتيك إنديورانس" التحمل القطبي، التي تنسقها الدنمارك، تأتي استجابةً للحاجة إلى تعزيز الأمن في تلك المنطقة، وأكدت الدول الأوروبية الثماني أن "هذه المناورة لا تشكل تهديداً لأي طرف".