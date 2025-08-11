محافظ بني سويف يتابع إنشاء مدرسة لغات دولية بتجهيزات حديثة (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير الأعمال الجارية ضمن مشروع إنشاء المدرسة الدولية الحكومية للغات بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، بتكلفة تتجاوز 90 مليون جنيه.

وتابع المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع المقام بالحي الثالث، والذي تنفذه هيئة الأبنية التعليمية على مساحة إجمالية تبلغ 20,435 مترًا مربعًا، ويضم 42 فصلًا دراسيًا بمراحل التعليم المختلفة من رياض الأطفال، والتعليم الأساسي، وحتى الثانوي العام. وأشار إلى أن الأعمال الحالية تشمل التشطيبات الداخلية وبناء الأسوار، حيث بلغت نسبة التنفيذ 63%.

ووجّه المحافظ بتكثيف الجهود ومضاعفة العمل للانتهاء من المشروع في أسرع وقت، مؤكدًا أنه سيمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم بالمحافظة، التي تضم مدارس متميزة مثل المدرسة اليابانية، ومدرسة المتفوقين STEM، ومدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مدارس تابعة لكيانات صناعية، بهدف تخريج جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق أهداف التنمية.

وأوضح المهندس محمد ياسين، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، أن المدرسة تتكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، وتشمل 6 فصول لرياض الأطفال، و18 فصلًا للمرحلة الابتدائية، و9 فصول للمرحلة الإعدادية، و9 فصول للمرحلة الثانوية، إلى جانب غرف متعددة الاستخدامات تشمل الكهرباء، والشبكات، والشئون الإدارية، والسكرتارية، ومكتب المدير، وقاعة الاجتماعات، ودورات المياه، والمكتبة، والمعامل، وغيرها.