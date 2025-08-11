بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا يؤكد تقديره الكبير لأسرة التعليم

المنيا - جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقديره واعتزازه الكبير بمعلمي المحافظة، للدور المحوري الذي يقومون به في إعداد وتربية النشء وصناعة أجيال جديدة قادرة على بناء المستقبل، مشددًا على أن المعلم سيظل دائمًا رمزًا للعطاء، وصاحب رسالة نبيلة، وصانعًا للأجيال.

ونفى المحافظ ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات من تفسيرات تهدف إلى افتعال أزمة مع أسرة التعليم بالمنيا، مؤكدًا أن ذلك لم ولن يحدث في ضوء تقديره لما تقدمه أسرة التعليم من جهود وعطاء متواصل عبر الأجيال.

وشدد المحافظ على أن التوجيهات التي صدرت خلال الزيارة الأخيرة كانت من أجل الصالح العام، وبما ينعكس إيجابيًا على العملية التعليمية في كافة مدارس المحافظة، تحقيقًا لمصلحة الطلاب والمعلمين على حد سواء.

ويأتي ذلك عقب قيام المحافظ، أمس الأحد، بتعنيف مدير مدرسة أشروبة الثانوية خلال جولته في القرية، بعد اكتشافه تحويل أحد الفصول إلى مكتب إداري لمدير المدرسة، وهو الأمر الذي أثار استياء العديد من معلمي المحافظة.

