إعلان

بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا يؤكد تقديره الكبير لأسرة التعليم

11:37 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا - جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقديره واعتزازه الكبير بمعلمي المحافظة، للدور المحوري الذي يقومون به في إعداد وتربية النشء وصناعة أجيال جديدة قادرة على بناء المستقبل، مشددًا على أن المعلم سيظل دائمًا رمزًا للعطاء، وصاحب رسالة نبيلة، وصانعًا للأجيال.

ونفى المحافظ ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات من تفسيرات تهدف إلى افتعال أزمة مع أسرة التعليم بالمنيا، مؤكدًا أن ذلك لم ولن يحدث في ضوء تقديره لما تقدمه أسرة التعليم من جهود وعطاء متواصل عبر الأجيال.

وشدد المحافظ على أن التوجيهات التي صدرت خلال الزيارة الأخيرة كانت من أجل الصالح العام، وبما ينعكس إيجابيًا على العملية التعليمية في كافة مدارس المحافظة، تحقيقًا لمصلحة الطلاب والمعلمين على حد سواء.

ويأتي ذلك عقب قيام المحافظ، أمس الأحد، بتعنيف مدير مدرسة أشروبة الثانوية خلال جولته في القرية، بعد اكتشافه تحويل أحد الفصول إلى مكتب إداري لمدير المدرسة، وهو الأمر الذي أثار استياء العديد من معلمي المحافظة.

اقرأ أيضًا..

"هي تكية؟".. محافظ المنيا يوبخ مدير مدرسة حوّل فصلا دراسيا إلى مكتب شخصي-

صور مدير مدرسة يوزع المياه على الطلاب تشعل الجدل بعد تعنيفه من المحافظ

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء عماد كدواني تعنيف مدير مدرسة المنيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تصل لـ270 جنيها.. تعرف على رسوم الخصم من عداد "أبو كارت" عند الشحن