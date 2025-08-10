صور مدير مدرسة يوزع المياه على الطلاب تشعل الجدل بعد تعنيفه من المحافظ

المنيا - جمال محمد:

تداول العديد من أبناء مركز بني مزار وأهالي قرية أشروبة صورًا لمدير مدرسة القرية الثانوية، أثناء توزيعه المياه على الطلاب خلال الامتحانات الأخيرة، وذلك عقب تعنيفه من قبل المحافظ صباح اليوم.

ووسط منشورات كثيرة، دافع أهالي القرية عن المدرس الذي قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتعنيفه صباح اليوم الأحد، بسبب اتساع مساحة مكتبه، وتحويل أحد الفصول إلى مكتب لمدير المدرسة، رغم أنه جاء إلى منصبه منذ خمس سنوات ووجد هذا الوضع قائمًا منذ سنوات عديدة.

وأكد الأهالي في منشوراتهم أن المعلم يتميز بخدمته للجميع ومساعدة الأهالي والطلاب دائمًا، وأن الوضع الذي استنكره المحافظ قائم منذ سنوات طويلة، وغالبية مكاتب المديرين بمدارس المحافظة ككل تشبه ذلك.

وفوجئ المحافظ، خلال جولته بمدرسة أشروبة الثانوية، بتحويل أحد الفصول إلى مكتب كبير لمدير المدرسة، موجِّهًا حديثه لمدير الإدارة التعليمية ببني مزار ومدير المدرسة قائلاً: "هي تكية؟ ده مش مكتب ده فصل"، ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة إصدار نشرة لجميع مدارس المحافظة بتحويل المكاتب الكبيرة إلى فصول دراسية.

كما وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بنقل مدير المدرسة من مكانه، قائلًا: "هو ده قدرك النهاردة".

ثم تساءل المحافظ عن المكان الأساسي لمكتب مدير المدرسة، ليتفاجأ بأنه في الطابق الأرضي وتم تحويله إلى معمل وغرفة شبكات منذ فترة.

وكان المحافظ قد استهل جولته بتفقد أعمال الإحلال الجزئي لمدرسة أشروبة (1) الابتدائية، التي تُنفَّذ تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية، باستثمارات تصل إلى 24 مليون جنيه، وبطاقة 56 فصلًا دراسيًّا، بينها 39 فصلًا جديدًا لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وشدد المحافظ على مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقطاع التعليم، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

