انهيار أرضي أعلى خط صرف صحي في مدينة السادات (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

كشف المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية، عن حدوث هبوط أرضي أعلى خط صرف صحي قطر 900 مم خرسانة بمحور جامعة مدينة السادات.

وتوجه على الفور المهندس أسامة محمد سيد علي، نائب رئيس الجهاز، إلى الموقع للوقوف على ملابساته.

وأشار "عبد الحليم" في بيان إعلامي إلى أنه تم التعامل مع الموقف وتأمين الموقع وضمان سلامة الحركة المرورية بالمحور، وجارٍ البدء في أعمال الحفر للكشف على الخط وتحديد المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ أعمال الإصلاح.

وأكد "عبد الحليم" استمرار المتابعة الميدانية للأعمال، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وضمان حسن سير الحركة المرورية.