من الإسكندرية لبورسعيد.. إطلاق زوج السلاحف "علي وفرح" بمياه المتوسط (صور)

09:38 م الأحد 10 أغسطس 2025
بورسعيد - طارق الرفاعي:

أطلقت محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد، السلاحف "علي وفرح"، اليوم الأحد، في مياه البحر المتوسط نطاق بورسعيد.

أكد الدكتور حسين رشاد، مدير عام محميات مصر الشمالية، على أن المحميات الطبيعية في مصر تُحقق الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالحياة تحت الماء، حيث تم إنقاذ السلاحف "على و فرح" من محافظة الإسكندرية.

وأشار إلى أن السلاحف وصلت من الإسكندرية إلى مركز محمية أشتوم الجميل لإنقاذ السلاحف البحرية في محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعتها قبل إطلاقها في البحر المتوسط اليوم عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة.

بورسعيد السلاحف البحرية عباس كاظم عبيد المحميات الطبيعية الإسكندرية
