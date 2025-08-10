بحثًا عن التريند.. نهاية صادمة لصاحب فيديو مسيء ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

في سعيه المحموم خلف الشهرة الزائفة وزيادة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، وجد شاب من محافظة بني سويف نفسه في قبضة الأمن، بعد نشره مقطع فيديو تضمن ألفاظًا بذيئة أثارت استياء المواطنين.

تحركت الأجهزة الأمنية ببني سويف بعد رصد مقطع فيديو متداول على "فيسبوك"، يظهر فيه شاب يدعي أنه من أبناء المحافظة، يستخدم عبارات وألفاظًا خادشة للحياء العام.

الهدف، كما كشفت التحريات لاحقًا، كان مجرد جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية سريعة.

تمكن فريق التحري من تحديد هوية الشاب صاحب الفيديو، حيث تبين أنه يُدعى "و. م" ويقيم بقرية منيل موسى التابعة لمركز ببا. وبتقنين الإجراءات، انطلقت قوة أمنية وتمكنت من ضبط المتهم.

تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وتمت إحالة المتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمواجهته بما نُسب إليه من اتهامات.