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أمطار الصيف تفاجئ أهالي كفر الشيخ (صور)

06:16 ص الجمعة 01 أغسطس 2025
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  • عرض 21 صورة
    أمطار كفر الشيخ (10)
  • عرض 21 صورة
    أمطار كفر الشيخ (1)
  • عرض 21 صورة
    أمطار كفر الشيخ (3)
  • عرض 21 صورة
    أمطار كفر الشيخ (6)
  • عرض 21 صورة
    أمطار كفر الشيخ (7)
  • عرض 21 صورة
    أمطار كفر الشيخ (8)
  • عرض 21 صورة
    أمطار كفر الشيخ (9)
  • عرض 21 صورة
    أمطار كفر الشيخ (11)
  • عرض 21 صورة
    أمطار كفر الشيخ (5)
  • عرض 21 صورة
    أمطار كفر الشيخ (2)
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت مناطق متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، فجر اليوم الجمعة، لهطول أمطار خفيفة أثارت دهشة الأهالي لتزامنها مع ذروة الصيف.

يأتي هذا المشهد النادر تزامنًا مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أشارت إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة وظهور سحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد، وهي الظروف التي قد تُهيئ لمثل هذه الظواهر الجوية.

وبشكل عام، يسود طقس حار رطب نهارًا على معظم الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسهم نشاط الرياح في تلطيف الأجواء ليلًا وفي الصباح الباكر.

وقد حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

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