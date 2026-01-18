مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 0
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

0 1
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

2 1
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من نجيب ساويرس على مباراة المغرب والسنغال

كتب : مصراوي

09:55 م 18/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    سبيد في نهائي كأس أمم أفريقيا (2)
  • عرض 15 صورة
    سبيد في نهائي كأس أمم أفريقيا (5)
  • عرض 15 صورة
    سبيد في نهائي كأس أمم أفريقيا (3)
  • عرض 15 صورة
    سبيد في نهائي كأس أمم أفريقيا (4)
  • عرض 15 صورة
    سبيد في نهائي كأس أمم أفريقيا (10)
  • عرض 15 صورة
    سبيد في نهائي كأس أمم أفريقيا (7)
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم مباي لاعب منتخب السنغال
  • عرض 15 صورة
    المغرب والسنغال
  • عرض 15 صورة
    منتخب السنغال (11)
  • عرض 15 صورة
    منتخب السنغال (10)
  • عرض 15 صورة
    منتخب السنغال (3)
  • عرض 15 صورة
    منتخب السنغال (9)
  • عرض 15 صورة
    منتخب السنغال (2)
  • عرض 15 صورة
    ساديو ماني لاعب السنغال (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد عبد السلام:

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على مباراة المغرب ضد السنغال، التي تقام حاليا ضمن منافسات نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكتب على حسابه بموقع التغريدات "إكس" تويتر سابقا: "دي مباراة مصارعة مش كرة قدم".

وبدأت المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام على ملعب الأمير مولاي عبدالله في مدينة الرباط.

ويسعى منتخب المغرب إلى تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية، ليتوج باللقب بعد أكثر من خمسين عاما.

ويذكر أن منتخب المغرب توج بكأس الأمم الأفريقية مرة واحدة في تاريخه عام 1976.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نجيب ساويرس مباراة المغرب والسنغال نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 ماتش المغرب مباراة المغرب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من نجيب ساويرس على مباراة المغرب والسنغال
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من نجيب ساويرس على مباراة المغرب والسنغال

أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026
زووم

أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026
فيديو.. ويل سميث زاحفا داخل الأهرامات: مغامرة فريدة
أخبار مصر

فيديو.. ويل سميث زاحفا داخل الأهرامات: مغامرة فريدة
لإبعاد قطر وتركيا.. مسؤول إسرائيلي يطالب بتسليم إدارة غزة إلى مصر
شئون عربية و دولية

لإبعاد قطر وتركيا.. مسؤول إسرائيلي يطالب بتسليم إدارة غزة إلى مصر
"جوزي ضربني بالنار".. سيدة تستغيث وأمن الفيوم يتحرك
حوادث وقضايا

"جوزي ضربني بالنار".. سيدة تستغيث وأمن الفيوم يتحرك

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. السنغال 1 ضد 0 المغرب.. جاي يسجل الأول لأسود التيرانجا