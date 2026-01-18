أول تعليق من نجيب ساويرس على مباراة المغرب والسنغال

بعد جدل ركلة الجزاء.. من هو حكم مباراة المغرب والسنغال بنهائي كأس أمم أفريقيا؟

كتب - محمد عبد السلام:

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على مباراة المغرب ضد السنغال، التي تقام حاليا ضمن منافسات نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكتب على حسابه بموقع التغريدات "إكس" تويتر سابقا: "دي مباراة مصارعة مش كرة قدم".

وبدأت المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام على ملعب الأمير مولاي عبدالله في مدينة الرباط.

ويسعى منتخب المغرب إلى تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية، ليتوج باللقب بعد أكثر من خمسين عاما.

ويذكر أن منتخب المغرب توج بكأس الأمم الأفريقية مرة واحدة في تاريخه عام 1976.