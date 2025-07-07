ليست جريمته الأولى.. الإعدام لتاجر خضار في قتل للسرقة بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، وبإجماع الآراء بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا لتاجر، قتل صاحب مركبة توكتوك لسرقته.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أبو العينين بركات، وعضوية كل من المستشار أشرف عبد الرحمن حسان، والمستشار خالد محمد صقر، والمستشار زكريا رمضان عامر، وسكرتير محكمة الجنايات محمود بلال.

تعود وقائع القضية رقم 31512 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقى ضباط القسم بلاغًا بالعثور على جثمان المجني عليه في حالة تعفن بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات أن المتهم "م.م.ع" تاجر خضروات عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه "م.ث.ع" سائق، لسرقة مركبة التروسيكل الخاصة به، لمروره بضائقة مالية.

بحسب أوراق القضية، استدرج المتهم المجني عليه إلى مكان نائ بعيدًا عن أعين الرقباء على الطريق العمومي، معدًا لذلك الغرض طعام يحوي سمًا قدمه للمجني عليه أثناء قيادته دراجة نارية "تروسيكل"، حيث ظهرت علامات الإعياء على المجني عليه وتنحي بالمركبة جانبًا فألقاه المتهم على الأرض وسط منطقة حشائش، وأمسك بحبل عثر عليه بالمركبة وطوق به عنقه وأخذ يطبق عليها حتى أيقن أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وسرق المركبة وفرًا هاربًا قبل أن يلقى القبض عليه.

يشار إلى أن المتهم صدر ضده حكم آخر بالإعدام في واقعة مماثلة حملت رقم 31511 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول، في قتل شخص آخر بذات الطريقة لسرقته.