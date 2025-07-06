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محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى دميرة للصحة النفسية للتحقيق

01:24 م الأحد 06 يوليو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مستشفى دميرة للصحة النفسية للتحقيق
  • عرض 5 صورة
    مستشفى دميرة للصحة النفسية للتحقيق
  • عرض 5 صورة
    مستشفى دميرة للصحة النفسية للتحقيق
  • عرض 5 صورة
    مستشفى دميرة للصحة النفسية للتحقيق
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الدقهلية ـ رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صباح اليوم الأحد، مستشفى دميرة للصحة النفسية بنطاق مركز طلخا، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وخلال الجولة، لاحظ المحافظ عدم تواجد مديرة المستشفى حتى الساعة التاسعة والربع صباحًا، إلى جانب غياب عدد من الأطباء، رغم تواجد عدد كبير من المرضى بالمستشفى.

وقرر المحافظ إحالة مديرة المستشفى للتحقيق العاجل، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تقصير في أداء الواجب الوظيفي، خاصةً في المؤسسات الخدمية التي تمس صحة وسلامة المواطنين.

وكلف اللواء طارق مرزوق، الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتشكيل لجنة من مديرية الصحة للمرور على المستشفى، التي انتقلت على الفور، وكلف بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف، والتأكد من انتظام سير العمل وجودة الرعاية المقدمة للمرضى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتغيبين والمقصرين.

كما التقى المحافظ بعدد من المترددين على المستشفى واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة، وشدد على أهمية حسن معاملة المرضى وذويهم، والارتقاء المستمر بالخدمة الصحية، والالتزام الكامل من جميع أفراد الطاقم الطبي والإداري.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي قطاع الصحة اهتمامًا بالغًا في ظل توجيهات القيادة السياسية، مشددًا على أن الالتزام والانضباط والرقابة المستمرة هي الركائز الأساسية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن.

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