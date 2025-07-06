‬9 مصابين في حادث ميكروباص بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 9 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" كانوا يستقلونها على طريق جهينة ـ طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، اخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة أجرة على جانب الطريق وإصابة 9 أشخاص من مستقليها.

تبين من التحريات الأولية وبالفحص انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص " حال سيرها على طريق جهينة ـ طهطا أمام قرية جهينة الشرقية، ما نتج عنه إصابة كل من ساره محمد 20 سنة، فرج علي 73 سنة، مصطفى محمد 32 سنة، هدير ايهاب 18 سنة، محمد حمادة 19 سنة، محمد عبد العال 45 سنة، مريم ابراهيم فرج أربع سنوات، سهير قدري 43 سنة، سارة إبراهيم 18 سنة، تم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام، وجهينة المركزي.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.