جثة متحللة داخل محول كهرباء تُثير الذعر في الدقهلية



الدقهلية ـ رامي محمود:

أثار العثور على جثة مجهولة داخل محول كهرباء حالة من الذعر بين أهالي مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بعد أن لاحظ بعض المواطنين انبعاث رائحة كريهة قرب مدرسة الصنايع، ليتبين لاحقًا وجود جثمان متحلل داخل المحول.

وكان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود بلاغ إلى العميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من عدد من الأهالي، بعثورهم على جثة رجل في العقد الرابع من العمر، في حالة تحلل، داخل محول كهرباء ملاصق لمدرسة الصنايع بمدينة السنبلاوين.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السنبلاوين العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي باشرت التحقيقات.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لفحص هوية الجثمان، ومعرفة أسباب الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية، أم أن الوفاة نتجت عن صعق كهربائي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.