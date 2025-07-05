المنوفية - أحمد الباهي:

في واقعة غريبة وصادمة، فوجئ مواطن من قرية طنبدي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بوفاته في السجلات الرسمية الحكومية، وذلك عقب اغترابه في ليبيا لنحو 35 عامًا وعودته قبل عامين ونصف إلى عائلته، كما تفاجئ بمشاكل عدة ترتبت على وفاته.

"عبد الفتاح علي المغربي" مواطن من قرية طنبدي، قال لموقع مصراوي: "إن مشاكل عائلية نشبت فور زواجه وإنجابه طفلين - ولد وبنت - حتى طردته زوجته للشارع، فلم يجد مكانًا للمبيت غير الطرقات، ثم انتقل للمبيت في المساجد، وخلال البرد القارس بالشتاء كان يضطر للنوم في "النعوش"، لعلها تُشعره ببعض الدفء.

نصحه أحد الأهالي بالسفر إلى ليبيا للعمل هناك، فالأمر لا يحتاج سوى بطاقة هوية، وهنا عقد العزم وسافر غير ناويًا على الرجوع لمصر ثانية، واستقر هناك وتزوج وأنجب أولاد أيضًا، إلا أنه استطاع التواصل مع شقيقه بعد سنوات وعلم منه بوفاة والديه، هنا تحركت مشاعره مُقررًا العودة لوطنه مصر، فاستقبله شقيقه بشهادة ميلاد قديمة.

فوجئ "المغربي" باستخراج أسرته شهادة وفاة له، مما جعله "متوفى" في كافة السجلات الرسمية، ولا يستطيع التعامل الرسمي في أي شيء، مؤكدًا أن حياته متوقفة تمامًا، لكن ما أحزنه أكثر هو وجود خلافات كبيرة بين أبنائه وشقيقاته، كلا الطرفين يريد ورثه واقتناص ماله، وتابع: "ابني محتاج شهادته عشان اثبت وجودي إني حي، لكن الواد ساومني أدفعله 100 ألف جنيه".

أشار الرجل إلى سعيه خلال عامين ونصف لاستخراج شهادة ميلاد، لكنه فشل، مُطالبًا الجهات الرسمية بتلبية طلبه الذي يمكن من خلال أن يكون حيًا بحق أمام الدولة والقانون.