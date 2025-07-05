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العليا للانتخابات تتلقى أوراق مرشحي "الشيوخ" بجنوب سيناء - صور

12:31 م السبت 05 يوليه 2025
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    اللجنة
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    المرشح سليمان عطوي
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    المرشح مع رئيس اللجنة
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    المرشح ينهي الإجراءات
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    انهاء المستندات
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    المرشح
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    لجنة الترشح
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    استيفاء الإجراءات للمرشح
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    تسهيل الإجراءات
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جنوب سيناء - رضا السيد:

فتحت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، أبوابها لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025.

أتى ذلك بمقر محكمة جنوب سيناء الإبتدائية بمدينة الطور، وسط تشديدات أمنية في محيط المحكمة، إضافة إلى استعدادات مكثفة لتسهيل الإجراءات للمترشحين.


وتقدم سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب حاليا، بأوراقه، اليوم، للترشح على المقعد الفردي لحزب مستقبل وطن، وحصل على رمز "القلم" رمز الحزب.


وفحصت لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة المستشار عبد الله عبد العزيز، رئيس الاستئناف ورئيس محكمة جنوب سيناء الابتدائية ورئيس لجنة متابعة انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، المستندات وفقا للضوابط المعنية بذلك.


وتضم لجنة الفحص كل من: المستشار محمد كمال عبد العزيز، رئيس اللجنة، والمستشار محمد إبراهيم، عضو، والمستشار محمد البحيري، عضو، واللواء أحمد عادل، عضو وزارة الداخلية.


وتخوض محافظة جنوب سيناء انتخابات مجلس الشيوخ هذا العام بمقعد فردي واحد فقط، إلى جانب تمثيلها في القائمة الوطنية الموحدة ويمثلها صلاح ربيع، عن حزب حماة الوطن.


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جنوب سيناء انتخابات مجلس الشيوخ
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