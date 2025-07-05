بدء تلقي أوراق مرشحي "الشيوخ" بالإسكندرية في اليوم الأول - صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:



استقبلت محكمة شرق الإسكندرية، اليوم السبت، المتقدمين بأوراقهم للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ بالنظام الفردي في أول أيام تلقي الطلبات، بحضور عدد من مندوبي المرشحين.



وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، تلقي وفحص طلبات الترشح بنظامي الفردي والقائمة.



أتى ذلك من خلال المحاكم الابتدائية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وعلى أن يستمر تقديم الطلبات حتى الخميس المقبل، من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب التقديم في الثانية ظهرًا.



وتتابع الهيئة سير العملية من خلال غرفة عمليات مركزية، تعمل على مدار الساعة؛ لضمان انتظام الإجراءات وسرعة فحص الطلبات.



وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن خلال مؤتمر صحفي سابق عن الجدول الزمني للعملية الانتخابية، وكشف عن تفاصيل الترشح ومواعيد الاقتراع.



وبحسب ما أعلنته الهيئة، فقد جرى تجهيز 27 محكمة ابتدائية لتلقي الطلبات، وتشكيل لجان مختصة برئاسة قضاة من الفئة (أ)، وعضوية قاضيين وممثل عن وزارة الداخلية يتولى الأمانة الفنية للجنة.



وباشرت مراكز التحاليل والفحوصات الطبية المعتمدة، والموزعة على مستوى الجمهورية، أعمالها في استقبال المرشحين وإجراء الفحوصات اللازمة، وذلك من خلال 36 لجنة طبية و26 معملًا تابعًا لوزارة الصحة، تنفيذًا لما نصّت عليه قرارات الهيئة.