جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، القافلة الدعوية الحدودية، من مسجد الصديق بمدينة نويبع.

جاء ذلك بحضور كل من: الشيخ حلمي السباعي، مدير إدارة نويبع، وذلك بالتنسيق مع وزارة تحت عنوان "الإسلام رسالة سلام"، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومتابعة الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف: "إن هذه القافلة تُعد واحدة من عشر قوافل دعوية كبرى أطلقتها وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، وتتضمن أداء خطبة الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في فعاليات نشاط الطفل الدعوي".

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم السبت، أنه جرى تنظيم القافلة ضمن رؤية دعوية شاملة تستهدف تعزيز الوعي الديني الرشيد، وربط الناس بالقرآن الكريم، وتقديم خطاب ديني يجمع بين العقيدة الصحيحة والأخلاق الرفيعة.

وأكد وكيل الوزارة أن وزارة الأوقاف تواصل جهودها الميدانية الحثيثة في مختلف المحافظات من خلال هذه القوافل؛ لتؤكد أن الإسلام دين الرحمة والسلام، وترسّخ قيم الانتماء الوطني والمجتمعي لدى جميع فئات المجتمع.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى تنظيم عددًا من الندوات العلمية ضمن البرنامج الدعوي الأسبوعي "مجالس الذاكرين"، وذلك بجميع مدن المحافظة انطلقت عقب صلاة المغرب واستمرت حتى العشاء، لافتًا إلى أن هذه الندوات قراءة وشرح فصول من كتاب "الأذكار" للإمام يحيى بن شرف النووي، مع تلاوة سورة يس، ومجلس للصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، بهدف ترسيخ الوعي الديني الرشيد، وتعزيز القيم الأخلاقية، وربط المصلين بالموروث الإسلامي الصحيح.

وأكد وكيل الوزارة أنه من المقرر أن تستمر هذه المجالس أسبوعيًّا بالمساجد الكبرى، في إطار خطة الوزارة الدعوية والتربوية الشاملة.