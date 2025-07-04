‬خروج العاملين المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بشرم الشيخ

جنوب سيناء – رضا السيد:



أكد مصدر بمديرية الصحة بجنوب سيناء، أن جميع العاملين المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بشارع الباتروس فى مدينة شرم الشيخ، خرجوا من مستشفى شرم الدولي بعد تماثلهم للشفاء والتأكد من تحسن حالتهم.

وأوضح المصدر، أن عدد المصابين في الحادث بلغ 19 عاملا من العاملين بأحد الفنادق، وجرى تقديم الرعاية الطبية لهم على أعلى مستوى داخل المستشفى، مؤكدًا أن إصابتهم جميعًا كانت خفيفة تنوعت بين خدمات وسحجات وجروح بسيطة، وجرى الموافقة على خروجهم بناءً على طلبهم بعد تحسن حالتهم.

وكانت مديرية أمن جنوب سيناء، تلقت اليوم الجمعة، بلاغًا يفيد بانقلاب ميني باص يقل عمال وردية لأحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ، خلال مرور بميدان الباتروس بالقرب من سكن العاملين بحي النور في اتجاه شارع السلام .

وأسفر الحادث عن إصابة 19 من العاملين بالفندق، وجرى نقلهم إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأخطرت الجهات الأمنية، وجرى تحرير محضر بالواقعة .

كما قام مجلس مدينة شرم الشيخ برفع المينى باص من ميدان الباتروس، وفتح الطريق أمام حركة المرور.





