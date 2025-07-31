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بـ 504 مقرات.. سوهاج تعلن جاهزيتها لانتخابات "الشيوخ" (صور)

09:18 م الخميس 31 يوليه 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سوهاج تعلن جاهزيتها لانتخابات ''الشيوخ''
  • عرض 6 صورة
    سوهاج تعلن جاهزيتها لانتخابات ''الشيوخ''
  • عرض 6 صورة
    سوهاج تعلن جاهزيتها لانتخابات ''الشيوخ''
  • عرض 6 صورة
    سوهاج تعلن جاهزيتها لانتخابات ''الشيوخ''
  • عرض 6 صورة
    سوهاج تعلن جاهزيتها لانتخابات ''الشيوخ''
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سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن استكمال استعدادات المحافظة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، بتجهيز 504 مقرًا انتخابيًا، وذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد لمناقشة عدد من الملفات الحيوية.

وأكد المحافظ على وقوف الأجهزة التنفيذية على مسافة واحدة من جميع المرشحين، موجهاً بتوفير كافة التيسيرات اللازمة للناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية، التي تضم 509 لجنة فرعية، مع ضمان سلامة وتأمين جميع المقرات.

وفي سياق متصل، شدد "سراج" على أهمية تسريع وتيرة العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بعدم شطب أي طلب لم يسدد الرسوم، وربط تقييم أدائهم بمدى الإنجاز المحقق في هذا الملف الحيوي.

وناقش الاجتماع خطط تطوير الميادين والمساحات العامة، حيث وجه المحافظ بإعداد حصر للمواقع التي تحتاج إلى تطوير، ودراسة إشراك المجتمع المدني في التنفيذ، بالإضافة إلى متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لضمان الالتزام بجداولها الزمنية.

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