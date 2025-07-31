المنوفية- أحمد الباهي:

تُكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية جهودها لضبط المتهمين بقتل شاب في قرية بوهة شطانوف التابعة لمركز أشمون.

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع معاينة النيابة العامة لجثمان الضحية، في حادثة هزت القرية وكشفت عن تفاصيل مروعة.



وكشفت التحريات الأولية، التي أجرتها وحدة مباحث أشمون، أن الجريمة تعود إلى خلاف على هاتف محمول بين المجني عليه ونجل خاله، الذي يُعد المتهم الرئيسي في الواقعة. تطور الخلاف إلى مشاجرة دامية، قام خلالها المتهمون بطعن الشاب عدة طعنات، ثم ألقوا جثمانه على جسر ترعة بالقرية.

وقع الحادث مساء أمس الأربعاء، عندما نشبت مشاجرة بين الشاب (طرف أول) ونجل خاله واثنين من زملائه (طرف ثان)، بعد أن اتهم الطرف الثاني الشاب بسرقة هاتف محمول ومركبة "توكتوك"، وتحولت المشادة الكلامية إلى عراك عنيف، استخدم فيه المتهمون أسلحة بيضاء "مطاوي"، ما أسفر عن طعن الشاب ووفاته.

عقب ارتكاب الجريمة، حمل المتهمون جثة الشاب وألقوها على جسر ترعة مترامية الأطراف بنطاق القرية.

مصادفةً، أثناء مرور أحد الأهالي بـ"تريسكل"، شاهد الدماء تنزف من الشاب، فقام بحمله وتوجه به إلى مستشفى أشمون العام ثم انصرف.

وصل جثمان الشاب إلى مستشفى أشمون العام في الثالثة فجر اليوم الخميس، وجرى التحفظ عليه في ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وفي ذات السياق، توجه فريق من النيابة العامة برفقة الطبيب الشرعي إلى المستشفى لمعاينة الجثمان، بهدف بيان ما به من إصابات، وتحديد عدد الطعنات، والسلاح المستخدم في الجريمة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتقديم الجناة للعدالة











