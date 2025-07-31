إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق "دشلوط – الفرافرة"

أسيوط ـ محمود عجمي:

أُصيب 8 أشخاص، صباح اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 110 على طريق دشلوط – الفرافرة، بالطريق الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث سير ووجود عدد من المصابين في موقع الحادث.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث كشفت المعاينة الأولية عن انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من الركاب.

وأسفر الحادث عن إصابة:

- محمد السيد ضرغام (22 عامًا)

- علي عليان علي (27 عامًا)

- كريم ذكري محمد (22 عامًا)

- فاطمة علي سالم علي (40 عامًا)

- محمد أحمد مكي محفوظ (33 عامًا)

- مروة أحمد ممتاز (4 أعوام)

- شهرزاد شحاتة سيد (35 عامًا)

- علاء محمد عبد الحميد (40 عامًا)

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.