فاقوس تغرق بالمجاري.. شكاوى من كارثة صرف في الشرقية

شكاوى من كارثة صرف في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

تقدم أهالي منطقة مدرسة المنيسي بمركز فاقوس في الشرقية، بشكوى جماعية بسبب تكرار غرق منازلهم وشوارعهم بمياه الصرف الصحي، مما تسبب في أزمة بيئية وصحية للسكان.

وأوضح الأهالي أن المشكلة أدت إلى تلف أثاث منازلهم وانتشار الروائح الكريهة والحشرات، معبرين عن قلقهم البالغ على صحة أطفالهم في ظل تدهور الوضع البيئي.

أرجع السكان سبب الأزمة إلى أن المنطقة تقع في مستوى منخفض، بالإضافة إلى ضعف كفاءة محطة الرفع رقم 5، التي لا تستوعب الضغط السكاني المتزايد، مما يؤدي إلى توقفها وارتداد المياه إلى المنازل.

طالب الأهالي المسؤولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتدخل العاجل، سواء برفع كفاءة المحطة الحالية أو إنشاء محطة جديدة، لمنع تفاقم الأزمة وحماية صحتهم وممتلكاتهم.