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جثتان متعفنتان.. نهاية مأساوية لعملية تنقيب عن الآثار بالبحيرة

11:34 م الخميس 03 يوليه 2025

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البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخصان مصرعهما في حادث مأساوي، إثر انهيار أرضي أثناء قيامهما بأعمال تنقيب عن الآثار داخل مزرعة خاصة بوادي النطرون في محافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة وادي النطرون، إخطارًا من الأهالي بالحادث، إثر ذلك انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من استخراج الجثتين في حالة تعفن، حيث انهارت التربة فوقهما بينما كانا يحفران على عمق 8 أمتار داخل حفرة بمساحة 2×2 متر.

أسفر الحادث عن مصرع "الشحات .ص" 41 عامًا من مركز كفر الدوار، و"سامح .ح" 49 عامًا من مدينة 6 أكتوبر. وجرى ضبط صاحب المزرعة، "مصطفى .ع" 65 عامًا، و الأدوات المستخدمة في الحفر.

أودعت الجثتان ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم.

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