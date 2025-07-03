إزالة عقار وتوسعة الكورنيش.. 6 قرارات عاجلة بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

لفت محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، الأنظار اليوم الخميس خلال جولة ميدانية بمنطقة بئر مسعود ومحيط كوبري محمد نجيب، حيث أصدر 6 توجيهات عاجلة لتسريع وتيرة العمل في مشروع توسعة الكورنيش وتحسين المرافق والخدمات ضمن استعدادات المحافظة لموسم الصيف.

وخلال جولته، وجّه المحافظ السكرتير العام المساعد ورئيس حي المنتزه أول، بإزالة الأجزاء المتهالكة من العقار رقم 590 بطريق الكورنيش فورًا، لما تمثله من خطر داهم على حياة المارة، مؤكدًا أن الحفاظ على سلامة المواطنين أولوية قصوى.

كما شدد على ضرورة الالتزام بالهوية البصرية للكورنيش، ومنع أي لافتات إعلانية لا تتوافق مع المعايير المعتمدة التي تضمن عدم حجب رؤية البحر أو تشويه المنظر العام.

وفي موقع شاطئ محمد نجيب، وجّه المحافظ بتنظيم مواقع المعدات الثقيلة المستخدمة في المشروع، وإزالة أي إشغالات، مع تنظيف الشاطئ لضمان مظهر حضاري ملائم.

وتضمنت قراراته أيضًا إزالة كافة إشغالات المحال والمقاهي المخالفة بالحارة القبلية المجاورة للكوبري، فضلًا عن التعامل الحاسم مع الدراجات النارية التي تعيق حركة المارة في شارع خالد بن الوليد، عبر التحفظ عليها فورًا.

ولتسهيل الحركة المرورية، كلّف المحافظ إدارة المرور بفتح شارع مدرسة الطفولة السعيدة مؤقتًا أمام السيارات، مع وضع لافتات توجيهية لشرح المسارات البديلة لحين الانتهاء من الأعمال.

رافقه في الجولة عدد من القيادات التنفيذية من وزارة الإسكان وهيئة التعمير، بينهم اللواء محمود نصار، نائب وزير الإسكان، واللواء طارق موافي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد للمحافظة.