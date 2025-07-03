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بالأسماء.. إصابة 19 في انقلاب ميكروباص على صحراوي البحيرة

06:34 م الخميس 03 يوليه 2025

أسعاف-أرشفية

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البحيرة – أحمد نصرة:

أُصيب 19 شخصًا، اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي، بالقرب من مدخل مدينة غرب النوبارية، بنطاق محافظة البحيرة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتبيّن من الفحص إصابة كل من: منى سليم سليم محمد (43 عامًا)، ويوسف فادي حسن فهمي (17 عامًا)، وعواطف محمد صديق علي (41 عامًا)، ورشا محمود محمد محمود (43 عامًا)، وهدى حمدي علي سليمان (39 عامًا)، وكوثر محفوظ حسين عثمان (34 عامًا)، وعنتر رمضان عبد الباقي (38 عامًا)، وسمر عبد المنعم حامد (29 عامًا)، وكريمة ناجي محمد (14 عامًا)، ورباب ياسين عبد المنعم (37 عامًا)، ومشاعر بخيت كوكو (55 عامًا) – سودانية، وتسابيح محمد عثمان (45 عامًا) – سودانية، وأمينة سعد البشير (20 عامًا) – سودانية، وهدير محمد إسماعيل (35 عامًا)، وآيتن أحمد السيد (14 عامًا)، وبشرى علي شعبان (15 عامًا)، وحسن مصطفى كمال (15 عامًا)، وزينب إبراهيم عيسى (32 عامًا) – من القاهرة، وعلي إبراهيم خميس (32 عامًا) – من غرب النوبارية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

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