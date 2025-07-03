محافظ أسيوط يتفقد مشروع الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء الوليدية -صور

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بمشروع الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء الوليدية، أحد أبرز المشروعات القومية الجاري تنفيذها ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار "رؤية مصر 2030".

وتُعد الوحدة الجديدة، التي تعمل بتقنية الضغوط فوق الحرجة وبقدرة إنتاجية تصل إلى 650 ميجاوات، إضافة نوعية إلى منظومة دعم الشبكة القومية للكهرباء، حيث تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 8 مليارات جنيه. ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس سيد محمد أحمد، مدير عام التركيبات التوربينية بالمشروع، إلى جانب عدد من المهندسين والفنيين، حيث استمع إلى شرح مفصل حول مراحل التنفيذ والمكونات الفنية للمحطة.

وأكد المحافظ أن المشروع مقام على مساحة 30 فدانًا، ويقع في موقع استراتيجي يبعد نحو 3 كيلومترات عن خزان أسيوط و2.8 كيلومتر عن قناطر أسيوط الجديدة، ما يسهم في تيسير أعمال الربط بالشبكة القومية بفضل البنية التحتية المتوفرة ووجود محطات سابقة في نفس الموقع.

وأشار أبوالنصر إلى أن الوحدة دخلت حيز التشغيل التجاري منذ 9 يناير 2021، وتم ربطها رسميًا بالشبكة الموحدة لتغذية عدد من محافظات الصعيد، مما ساهم في تحسين جودة الخدمة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وتتميز الوحدة الثالثة باستخدامها لتقنيات تشغيل مزدوجة بالغاز الطبيعي أو المازوت، إلى جانب اعتمادها على أنظمة بيئية متطورة تتوافق مع المعايير المصرية، من بينها منظومة متكاملة لسحب الرماد من غازات الاحتراق، ما يجعلها أكثر كفاءة وصديقة للبيئة.

وشملت جولة المحافظ تفقد عدد من أقسام المحطة، من بينها غرف التوربينات والغلايات والمحولات والمكثف وطلمبات رفع المياه من نهر النيل، بالإضافة إلى غرفة التحكم المركزي، حيث اطمأن على سير العمل والتدابير الفنية المتبعة لضمان التشغيل الآمن والمستدام.

وشدد محافظ أسيوط على أن المحافظة أصبحت اليوم محورًا رئيسيًا في منظومة دعم الطاقة على مستوى الجمهورية، مشيدًا بما تحقق من إنجازات في مشروعات كبرى مثل محطات "غرب أسيوط" و"أسيوط 1 و2"، والتي ساهمت في رفع القدرة الإنتاجية للشبكة القومية من 21 إلى أكثر من 41 جيجاوات، ما يعكس نجاح الدولة في التحول من عجز في الكهرباء إلى مركز إقليمي للطاقة.

وتأتي هذه المشروعات ضمن خطة شاملة تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات في محافظات الصعيد، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز التنمية الشاملة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، بما يضمن تحقيق العدالة التنموية بين مختلف أنحاء الجمهورية.