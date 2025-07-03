المنوفية – أحمد الباهي:

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم الخميس، أسر ضحايا حادث كفر السنابسة بمكتبه في ديوان عام المحافظة، في لقاء إنساني هدفه الاستماع إلى مطالبهم وتقديم الدعم اللازم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالوقوف إلى جانبهم وتوفير الرعاية الكاملة في هذا المصاب الجلل.

وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسر الشهداء، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا لهم: "دول أولادي، وأنا وسط أهلي، وفي خدمتكم بكل ما أملك من إمكانيات".

وشهد اللقاء إصدار عدة قرارات هامة، أبرزها تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 4800 م² بحوض داير الناحية بكفر السنابسة لصالح مديرية الشباب والرياضة، لإقامة مركز شباب يخدم أبناء القرية. كما كلف المحافظ الجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة نصب تذكاري على أكبر مدارس القرية، يحمل أسماء الشهداء تخليدًا لذكراهم.

ووجّه محافظ المنوفية بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للنزول الميداني إلى منازل أسر الشهداء والمصابين، لحصر جميع احتياجاتهم والعمل على تلبيتها بشكل عاجل.

وأكد المحافظ متابعته الشخصية للحالات المصابة بمستشفى الجراحات المتخصصة بشبين الكوم، مشيرًا إلى توفير نخبة من كبار استشاريي جراحات المخ والأعصاب لمتابعة الحالة الصحية وتقديم أفضل رعاية طبية ممكنة حتى التماثل للشفاء.

من جانبهم، أعرب أهالي وأسر الشهداء عن تقديرهم للقيادة السياسية، وللمحافظ وكافة الأجهزة التنفيذية على ما قدموه من دعم ومساندة في هذه اللحظات الصعبة، مؤكدين أن هذه المواقف النبيلة خففت عنهم كثيرًا من آلام الفقد.