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لا شكاوى.. الكيمياء والجغرافيا ترسمان البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالمنيا

02:15 م الخميس 03 يوليه 2025
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    الكيمياء والجغرافيا ترسمان البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالمنيا
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    الكيمياء والجغرافيا ترسمان البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالمنيا
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المنيا- جمال محمد:


سادت حالة من السعادة بين طلاب الثانوية العامة بالمنيا، اليوم الخميس، بعد تأديتهم لامتحانات مادتي الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية.


وأكد الطلاب، أن امتحان الكيمياء جاء على عكس المتوقع سهلاً، وجميع الأسئلة في متناول الطالب المتوسط، باستثناء نقاط قليلة كانت تحتاج لمزيد من التفكير.


فيما أكد طلاب الشعبة الأدبية أن امتحان الجغرافيا كان جيداً وجميع الأسئلة مباشرة، ورسم السعادة على وجوه الكثيرين.


من جانبها، أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، عدم رصد أي حالات غش داخل اللجان، وعدم ورود شكاوى من الطلاب.


ويخوض امتحانات الثانوية هذا العام في المنيا 34,832 طالبًا وطالبة، يشمل العدد 35 طالبًا من مدرسة STEM للمتفوقين، و20 طالبًا من مدارس النور للمكفوفين.


كما جُهزت المديرية 92 لجنة امتحانية، بالإضافة إلى لجنة في مركز الإصلاح والتأهيل، و تم توفير 32 استراحة للمراقبين والملاحظين مزوّدة بكل التجهيزات اللازمة.

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المنيا طلاب الثانوية الكيمياء الجغرافيا
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