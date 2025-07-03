إعلان

حملات مكثفة لغلق 79 محلاً ومقهى وكافيه غير مرخص بأسوان

10:17 ص الخميس 03 يوليه 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حملات
  • عرض 10 صورة
    حملات
  • عرض 10 صورة
    حملات
  • عرض 10 صورة
    حملات
  • عرض 10 صورة
    حملات
  • عرض 10 صورة
    حملات
  • عرض 10 صورة
    حملات
  • عرض 10 صورة
    حملات
  • عرض 10 صورة
    حملات
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان - إيهاب عمران:

تواصل الوحدات المحلية بمدن ومراكز أسوان جهودها لإغلاق وتشميع المحلات والمقاهي والكافيهات المخالفة وغير المرخصة، والتي يدير بعضها أفراد من جنسيات إفريقية.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة إبراهيم سليمان، بتنظيم حملة أسفرت عن غلق وتشميع 34 محلاً ومقهى في مناطق السيل، الشيخ هارون، والسوق السياحي.
شارك في الحملة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ومسؤولو التراخيص والبيئة.

وفي إدفو، قامت الوحدة المحلية، بقيادة عاطف كامل، بغلق وتشميع 17 محلاً مخالفًا في شوارع وسط المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بينما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، بقيادة محمد عبد العزيز، حملة مكبرة استهدفت المقاهي والكافيهات في قرى وادي خريت.
وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 20 مقهى وكافيه مخالفًا، بالإضافة إلى تحرير عدد من المحاضر بواسطة اللجنة المشتركة من إدارة التموين، رخص المحلات، والإشغالات بالوحدة المحلية.

ويتوازى ذلك مع قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو، بقيادة طه حسين، بفصل التيار الكهربائي عن 8 محلات مخالفة لعدم التزام أصحابها بمواعيد الغلق المحددة ضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.




لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسوان الوحدات المحلية الكافيهات المخالفة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

بعد أيام من زفافه.. وفاة نجم ليفربول الإنجليزي
طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا