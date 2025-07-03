حملات مكثفة لغلق 79 محلاً ومقهى وكافيه غير مرخص بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تواصل الوحدات المحلية بمدن ومراكز أسوان جهودها لإغلاق وتشميع المحلات والمقاهي والكافيهات المخالفة وغير المرخصة، والتي يدير بعضها أفراد من جنسيات إفريقية.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة إبراهيم سليمان، بتنظيم حملة أسفرت عن غلق وتشميع 34 محلاً ومقهى في مناطق السيل، الشيخ هارون، والسوق السياحي.

شارك في الحملة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ومسؤولو التراخيص والبيئة.

وفي إدفو، قامت الوحدة المحلية، بقيادة عاطف كامل، بغلق وتشميع 17 محلاً مخالفًا في شوارع وسط المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بينما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، بقيادة محمد عبد العزيز، حملة مكبرة استهدفت المقاهي والكافيهات في قرى وادي خريت.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 20 مقهى وكافيه مخالفًا، بالإضافة إلى تحرير عدد من المحاضر بواسطة اللجنة المشتركة من إدارة التموين، رخص المحلات، والإشغالات بالوحدة المحلية.

ويتوازى ذلك مع قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو، بقيادة طه حسين، بفصل التيار الكهربائي عن 8 محلات مخالفة لعدم التزام أصحابها بمواعيد الغلق المحددة ضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.







