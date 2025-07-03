بينهم سيدة.. إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل بالدقهلية

الدقهلية ـ رامي محمود:

أصيب 3 أشخاص بكسور وسحجات؛ جراء انحراف مقود القيادة بيد سائق موتوسيكل بطريق (المنصورة - طناح) أمام قرية ديبو عوام بنطاق مركز المنصورة محافظة الدقهلية.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد هيثم منصور، مأمور مركز شرطة المنصورة باصطدام موت سيكل بعدد من الأشخاص جراء وقوفهم على الطريق أمام قرية ديبو عوام.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد احمد العزب، رئيس المباحث وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين اصطدام موتوسيكل بثلاث أشخاص نتيجة انحراف مقود القيادة. بيد السائق مما أدى إلى إصابة كل من:" أحمد مسعود السعيد 27 عاما، ومقيم قرية كوم بنى مراس، ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشروق أحمد عبد الهادى 22 عاما، ومقيم قرية كوم بنى مراس مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويوسف أحمد مسعود مقيم قرية كوم بنى مراس مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.