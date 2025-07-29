وكيل تعليم الأقصر: الحضور للخطة العلاجية "إجباري وليس اختياري"

الأقصر - محمد محروس:

أجرى الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ الخطط العلاجية بعدد من المدارس، شملت مدارس السلام الخاصة لغات، والسلام الخاصة عربي، ومدرسة وادي الملكات الابتدائية.

تأتي الزيارة في إطار توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بهدف الوقوف على مدى انتظام تنفيذ الخطط العلاجية ومعدلات حضور التلاميذ المستهدفين بها.

وخلال الجولة، لاحظ "جارح" ضعفًا نسبيًا في نسبة الحضور، مؤكدًا أن حضور التلاميذ المستهدفين في تلك الخطط إلزامي وليس اختياريًا، مشددًا على أن اجتياز الاختبار النهائي المرتبط بالخطة يعد شرطًا أساسيًا للانتقال إلى الصف الدراسي التالي، وأن التخلف عن اجتياز الاختبار يؤدي إلى رسوب الطالب وبقائه في صفه الحالي.

وأوضح وكيل الوزارة أن الخطط العلاجية تمثل فرصة هامة لتحسين المستوى الدراسي للطلاب الذين يعانون من صعوبات في التعلم، داعيًا أولياء الأمور إلى التعاون الكامل لضمان انتظام أبنائهم والاستفادة القصوى من البرامج العلاجية المقدمة.







