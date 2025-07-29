الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الثلاثاء، انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي من إصلاح كسر بخط المياه الرئيسي بشارع ترعة المنصورية، أمام شارع الأتوبيس الجديد.

وجارٍ ضخ المياه في الشبكة مرة أخرى بكامل طاقتها، تمهيدًا لعودتها تدريجيًا إلى المناطق والقرى المتأثرة، وهي: مدينة محلة دمنة، الوحدة المحلية بكوم الدربي، وجزء من الوحدة المحلية بأنقيطة.

وكلف المحافظ، الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، بالتوجه إلى الموقع ومتابعة أعمال الإصلاح وضخ المياه في الشبكة ميدانيًا.

وجاء في بيان لمحافظة الدقهلية أن اللواء مرزوق تابع منذ اللحظة الأولى تداعيات كسر الخط الرئيسي، ووجّه على الفور كافة الجهات المعنية بالتوجه إلى موقع الحادث. وتم التعامل الفوري مع الموقف من قِبل أجهزة المحافظة، وفي مقدمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، وحي غرب، وحي شرق، وإدارة المرور.

وأكدت المحافظة في بيانها تواصلها المستمر مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية، لتلقي أية معلومات أو شكاوى والاستجابة الفورية لها، عبر الفرق المتخصصة، وذلك من خلال الأرقام التالية:

0502316644 - 0502314880 - 0502327792 (من الهاتف الأرضي أو المحمول)،

أو عبر الرقم 114 من الهاتف الأرضي،

إلى جانب الخط الساخن لشركة مياه الشرب على الرقم 125.