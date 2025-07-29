جنوب سيناء – رضا السيد:

قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى اتخاذ عدة إجراءات لبدء تنفيذ المخطط الاستراتيجي لمدينة دهب، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، لتعظيم الاستفادة من الموارد، وتحقيق تنمية مستدامة تراعي الأبعاد البيئية والسياحية للمدينة.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أنه استجابة لمطالب المواطنين جرى تحديد الموقع البديل المناسب لقطع الأراضي المتعارضة مع مخطط المدينة بجوار مسجد الهدى، وذلك وفقًا للمخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة، وبما يضمن التوافق مع الرؤية العمرانية المستقبلية، وتفادي أي تعارض مستقبلي الاستعمالات والأنشطة التي يتضمنها المخطط.

وتابع : إضافة إلى طرح حلول تخطيطية جذرية للتغلب على التحديات البيئية والعمرانية المرتبطة بتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي، مع اعتماد بدائل عملية تحقق الاستخدام الأمثل للأراضي دون الإضرار بالموارد البيئية، أو بالنسيج الحضري للمدينة.

وأكد أنه جرى تخصيص مساحات لإنشاء مسطحات خضراء صديقة للبيئة، لتكون متنفسًا طبيعيًا للمواطنين، خاصة في مناطق التجمعات السكنية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، ويعزز الجانب البيئي في التصميم العمراني للمدينة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات جاءت عقب سلسلة من اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين بمختلف مدن المحافظة، بحضور المختصين والمسؤولين التنفيذيين، واستكمالًا لزيارة وفد رفيع من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة.

كما أكد المحافظ على استمرار التنسيق الكامل مع وزارة الإسكان والمرافق العامة والشركة القابضة، للإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية، وتحويل محطة المعالجة إلى منظومة تكنولوجية حديثة، تتوافق مع الاشتراطات البيئية والكود المصري، وتُعزز من الاستخدام الآمن للمياه المعالجة في مشروعات بيئية وسياحية مستدامة.

ولفت إلى أن ما تحقق بمدينة دهب يعد خطوة ملموسة نحو تخطيط بيئي مستدام ومتكامل، يراعي احتياجات المواطن، ويحمي الموارد الطبيعية، ويحقق التنمية الشاملة التي نعمل من أجلها ضمن رؤية مصر 2030، وكذا فتح آفاقًا جديدة للاستثمار البيئي والسياحي الرشيد.

وأكد أنه سيجري العمل على تنفيذ هذه الإجراءات بشكل واضح ومحدد بجدول زمني، بما يواكب الطموحات الوطنية، ويؤسس لنهج جديد في إدارة الموارد البيئية والعمرانية بمحافظة جنوب سيناء، مع وضع مصلحة المواطن والبيئة في مقدمة الأولويات.