محافظ أسيوط يوجه بسرعة إدخال الصرف الصحي لمنطقة القاوية بالوليدية –صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، وجّه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بسرعة التدخل لإدخال خدمة الصرف الصحي إلى منطقة القاوية بحي الوليدية شرق مدينة أسيوط، رغم ما تواجهه المنطقة من تحديات فنية تتعلق بانخفاض منسوب الأرض وضيق الشوارع، والتي حالت دون تنفيذ الشبكة بالطرق التقليدية في السابق.

وأوضح المحافظ أنه فور تلقي شكاوى الأهالي بشأن غياب خدمة الصرف الصحي، تم تكليف المهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بتشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة الوضع ميدانيًا، واقتراح حلول هندسية بديلة وآمنة.

وأضاف أن اللجنة انتهت إلى اعتماد تصميمات مبتكرة تتناسب مع طبيعة المنطقة، وبدأت بالفعل أعمال التنفيذ باستخدام تقنيات غير تقليدية تضمن الربط الفعّال بالشبكة العامة، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة والحفاظ على صحة المواطنين.

ويشمل المشروع تنفيذ غرف لتجميع وتصريف المياه وفق أبعاد فنية دقيقة، وإنشاء وصلات منزلية وربطها بالشبكة الجديدة، بالإضافة إلى مد مواسير بأقطار مختلفة، وتركيب مطبق عمومي دائري لتصحيح مسار الخط الرئيسي القادم من حارة القاوية، بما يضمن كفاءة التشغيل وسلاسة تدفق المياه.

وأكد المحافظ أن الأعمال الخرسانية بالموقع، من محارة وبياض وتركيب أغطية الغرف، نُفذت وفق أعلى المواصفات الفنية المعتمدة، مشددًا على أن جودة التنفيذ تأتي في مقدمة أولويات المحافظة لضمان استدامة الخدمة.

واختتم اللواء هشام أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ في مختلف المشروعات الخدمية، خاصة تلك التي تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين، موجهًا الشكر لشركة مياه الشرب والصرف الصحي على سرعة الاستجابة، ومؤكدًا استمرار الجهود لتوصيل خدمات الصرف الصحي إلى جميع المناطق المحرومة، تحقيقًا للعدالة في توزيع الخدمات والتنمية المتوازنة على مستوى المحافظة.