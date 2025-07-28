المنيا تُجهز 469 مقرًا لانتخابات الشيوخ (صور)

المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة، استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ المقررة يومي 4 و5 أغسطس المقبل، مشيرًا إلى تجهيز 469 مقرًا انتخابيًا تضم 476 لجنة فرعية، لاستقبال 3 ملايين و797 ألفًا و577 ناخبًا وناخبة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي ترأسه المحافظ، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية وممثلي الجهات المعنية. وشدّد كدواني على ضرورة التزام الجهات التنفيذية بالحياد الكامل، واقتصار دورها على الدعم الفني والإداري لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة.

كما وجّه المحافظ بإلغاء الإجازات للعاملين خلال أيام التصويت، وتشديد الرقابة على أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المقار الانتخابية، مع توفير وسائل الراحة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، من حيث الإضاءة والتهوية والمقاعد ودورات المياه، دعمًا لمشاركتهم في العملية الانتخابية.