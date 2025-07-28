محافظ جنوب سيناء يتابع تطوير محطة معالجة دهب والغابة الشجرية (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك، اليوم الإثنين، جولة ميدانية في مدينة دهب لمتابعة أعمال تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي والغابة الشجرية، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان.

تفقد المحافظ مواقع مقترحة للاستثمار البيئي والسياحي تعتمد على إعادة استخدام المياه المعالجة، بالتوافق مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة، بما يحافظ على طابعها البيئي والسياحي المميز.

أوضح المحافظ أن المشروع يهدف لتحويل المحطة إلى منظومة معالجة متطورة تتوافق مع الكود المصري والاشتراطات البيئية، مع التوسع في الغابة الشجرية كمرحلة أولى.

وأكد أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين شبكات المياه والصرف الصحي، وضمن رؤية مصر 2030 الهادفة لتحقيق تنمية مستدامة، خاصة في المناطق ذات الحساسية البيئية والسياحية.

وشدد على أهمية سرعة التنفيذ وتكامل المشروعات مع الخطط المعتمدة، لتحقيق التوازن بين التنمية والاستدامة.